Castelnuovo Belbo piange la prematura scomparsa di Massimo Badino

Profondo cordoglio e tanta tristezza a Castelnuovo Belbo per la scomparsa di Massimo Badino.

Massimo, 43 anni, si è spento dopo aver lottato sei mesi contro una brutta malattia; molto conosciuto in paese per il suo ruolo di consigliere comunale, ma soprattutto per la sua grande disponibilità.

Tantissime i messaggi di cordoglio sul profilo facebook di Massimo tra cui quello molto toccante del sindaco di Castelnuovo Belbo, Aldo Allineri, profondamente colpito dalla morte dell’amico: “Alcune persone entrano nella nostra vita, lasciano tracce nel nostro cuore, e noi non saremo mai più gli stessi. Ciao Massimo”.

Non è ancora stata fissata la data del funerale.

La redazione di Atnews si unisce al dolore della famiglia di Massimo e di tutta la comunità di Castelnuovo Belbo e porge le più sentite condoglianze.