In distribuzione in questi giorni per le vie del paese la brochure Castelnuovo Belbo News.

Un altro giornalino che racconta un anno di lavori, attività, avvenimenti e notizie riguardanti il paese.

E’ possibile scaricarlo dal sito del comune a questo indirizzo: https://www.comune.castelnuovobelbo.at.it/it/news/castelnuovo-belbo-news-2020