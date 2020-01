Caso di meningite a San Damiano d’Asti: situazione sotto controllo, non è un ceppo pericoloso

A San Damiano d’Asti si è verificato un caso di meningite che ha colpito una bambina di cinque anni.

Fortunatamente la bimba sta bene, in quanto si tratta di un ceppo non pericoloso, come confermato anche dall’Asl di Asti, completamente diverso dai casi recenti che si sono verificati in provincia di Bergamo.

Ai compagni di classe della Scuola materna della bambina è stata eseguita la profilassi, e alla scuola sono state fornite tutte le informazioni utili per la gestione del caso che, ribadiscono anche dall’Asl, è sotto controllo e non presenta assolutamente nessuna criticità.

La profilassi è stata eseguita anche a tutti i familiari che sono venuti a contatto con la bambina.