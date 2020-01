Carosso visita il “cantiere” del laboratorio in Astiss del Corso di Infermieristica

A margine della conferenza su alimentazione e salute organizzata in Aula Magna ad Astiss dove ha portato i saluti della Regione, il vice presidente della Giunta regionale, Fabio Carosso ha visitato il “cantiere” del laboratorio di Infermieristica in fase di allestimento presso la sede del polo universitario Rita Levi Montalcini.

Accompagnato dal presidente del polo Mario Sacco, dal coordinatore del corso di Infermieristica, Mauro Villa, dal personale di staff e segreteria si è trattenuto una mezz’ora con il personale per ascoltare una descrizione sulle attività previste già da quest’anno accademico quanto il laboratorio entrerà in funzione, sulle tecnologie hi-tech e le strumentazioni informatiche di cui verrà dotata l’aula didattica destinata alle attività di tirocinio per tutti gli studenti futuri infermieri. Si tratta di un’aula attrezzata con caratteristiche innovative ed uniche sul territorio piemontese.

Carosso si è congratulato con Sacco per la positiva attività culturale e scientifica che sta portando avanti il polo formativo sul territorio con importanti ricadute nella regione. Ha infine assicurato la presenza dell’amministrazione regionale in occasione dell’inaugurazione ufficiale del laboratorio scientifico prevista in aprile.