Arma dei Carabinieri: nuovo servizio “Alert System” rivolto a Comuni astigiani e cittadini

Dare notizie su rischi di allerta meteo, problemi dell’acquedotto, interruzioni strade, nonché sulle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale.

Questo l’obiettivo del Servizio Alert System, fornito dalla società romana “ComunicaItalia S.r.l.”, che basandosi su una banca dati telefonica di numeri fissi e mobili reperibili dagli elenchi telefonici, comunica informazioni di pubblica utilità agli aderenti tramite telefonate o sms,

In tale contesto rientra una prima iniziativa: il lancio di un messaggio vocale dell’Arma dei Carabinieri sulle accortezze da usare per prevenire i reati a danno di persone più deboli.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Asti ha dato massima diffusione all’iniziativa presso tutte le Amministrazioni comunali del territorio che, sino ad aprile, avranno possibilità di aderire gratuitamente. Ad oggi i Comuni partecipanti sono 5 (Montegrosso, Vigliano d’Asti, Mongardino, Isola d’Asti e Costigliole): per questo i cittadini cominciano a ricevere la comunicazione registrata che fornisce tale avvertimento.

“Il servizio di Alert System si colloca nell’alveo di una sempre più attenta politica di vicinanza al cittadino – spiegano dall’Arma astigiana – Le iniziative, tuttora in corso, sono il ‘Servizio di ascolto’, del monitoraggio e contatto con le abitazioni più isolate del territorio, servizio ‘Cascina per cascina’ e della distribuzione di materiale informativo come nel caso degli adesivi antitruffa”.