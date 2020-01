Capodanno a teatro da tutto esaurito a Costigliole d’Asti

Si è aperto per la diciassettesima volta il sipario sulla “Mezza Stagione”, il cartellone della stagione invernale 2019/2020 del Teatro Municipale di Costigliole d’Asti, che si conferma con un posto di rilievo nel panorama dei teatri regionali.

Un luogo di cultura a dimensione famigliare, riconosciuto e con un pubblico sempre attento e numeroso da tutta la provincia astigiana e limitrofe.

La stagione teatrale è realizzata dal Comune di Costigliole d’Asti con la Fondazione Piemonte dal Vivo e la direzione Teatro degli Acerbi, oltre al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e di importanti sponsor locali.

Tutto esaurito per l’atteso Capodanno a teatro, con i posti esauriti già da una settimana e un centinaio di richieste che non si sono potute accogliere: in scena Le Robin Gals, le ragazze del juke-box in un frizzante, apprezzato ed applaudito girovagare tra i più famosi evergreen internazionali dagli anni ‘40 ai ’90. A seguire pubblico e artiste si sono spostate per il brindisi nei saloni del Castello con il sindaco Enrico Cavallero e l’amministrazione costigliolese.

Prossimo appuntamento sabato 25 gennaio quando, a grande richiesta, tornerà Il Regio Itinerante con il nuovo concerto “C’era una volta… il cinema” (Morricone vs Williams).

Per informazioni e prenotazioni (già in corso): 3392532921 info@teatrodegliacerbi.it.