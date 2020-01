Canelli, Villaggio di Natale: la soddisfazione dell’Amministrazione comunale

Riceviamo e pubblichiamo.

“Ad esperienza finita, del nostro piccolo Villaggio di Natale, vorremo esprimere la nostra soddisfazione per questa prima prova che riteniamo ben riuscita sia in termini di afflusso di gente che di partecipazione da parte di numerose associazioni.

Ringraziamo sentitamente tutte le associazioni che hanno partecipato ed offerto il loro tempo e la loro disponibilità ad occupare le nostre casette.

Ringraziamento particolare all’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana per la collaborazione nell’organizzazione degli eventi ed agli sponsor MAS PACK SPA ed AROL SPA i quali, dimostrando particolare sensibilità verso l’atmosfera Natalizia, hanno contribuito in buona parte alla realizzazione delle tante attività proposte.

Importantissimo lavoro di Colline50, Reverse ed il giocoliere Davide Robba che hanno spesso “sfidato” il freddo per offrire intrattenimenti ai nostri bambini ed organizzato la “Ludoteca in Piazza” in cui sono stati proposti tantissimi giochi di società all’aperto, nei weekend come nei giorni della settimana. La Croce Rossa di Canelli ha inoltre offerto il “truccabimbi” che ha reso il nostro Natale più colorato.

Non da meno i bellissimi pomeriggi dedicati alla caccia al tesoro per le vie della città organizzata dall’Oratorio ACR della Comunità e dalla Comunità Pastorale Canelli Cassinasco-San Marzano-Moasca ed allo sport “natalizio” organizzato da Enrico ed Elisa del Progetto Trifoglio e della splendida sorpresa organizzata dal Vespa Club che con i suoi Babbi Natale in vespa ha aggiunto un tocco speciale all’atmosfera Natalizia della nostra città.

Ringraziamo inoltre la Pro Loco Antico Borgo di Villanuova che ha offerto merende a grandi e piccini in varie giornate della manifestazione.

Con l’occasione si ringraziano, per aver offerto gadget e dolcetti, Tigotà, panetteria Corino, panetteria Acqua e farina, punto pizza Da Gerardo, pasticceria Bosca, pasticceria Gioacchino, pasticceria L’Artigiana e la pasticceria Sorelle Balbo.

Infine ringraziamo tutti i canellesi e non, che ci sono venuti a trovare ed hanno partecipato alle nostre attività, tra cui la raccolta di giocattoli usati, donati alla Caritas di Canelli per i bambini meno fortunati, che ha riscontrato molto successo.

Ora iniziamo a lavorare attivamente alle manifestazioni 2020. A presto!”

Manifestazioni – Comune di Canelli