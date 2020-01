Bibioteca Astense, la speranza nel prossimo incontro di Leggermente

Anno nuovo anche per Leggermente. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 13 gennaio alle 17,30 in Biblioteca Astense, in collaborazione con la Casa del Teatro 3.

Il gruppo delle lettrici è composto da Martina Costa, Monica Mana e Manuela Parola, coordinate da Ileana Spalla e proporranno una selezione di letture sul tema della speranza, “il sentimento che ogni anno a gennaio pervade ognuno di noi– spiega Ileana Spalla – con buoni propositi, progetti, oroscopi. Prosa e poesia, con qualche nota di alleggerimento, ci approprieremo delle parole di Joyce, Pavese, Durrenmatt e altri ancora, per concludere con Primo Levi: cos’è se non la speranza nel futuro che può convincere una persona a resistere in un campo di sterminio? La nostra invece è che i “Grandi” della Terra non costringano parte dell’umanità a rivivere quei tempi”.

Ingresso libero.