Barbara Bonansea: da Pinerolo a stella del calcio mondiale

Dal profondo Piemonte alla ribalta dello sport nazionale e internazionale. È il percorso di Barbara Bonansea, calciatrice italiana classe 1991 nata a Pinerolo. Formatasi nelle giovanili del Torino, la colonna dell’Italia e della Nazionale, è oggi una delle atlete più conosciute a livello globale e rappresenta uno dei volti di un movimento, quello del calcio femminile, in forte crescita.

Barbara Bonansea si innamora del calcio da piccolissima, sognando di ripercorrere le orme del fratello maggiore, anch’egli calciatore di buon livello. Fin dai primi approcci con la palla tutti si accorgono che il talento è di prim’ordine, in primis il Torino che dopo un provino decide di inserirla nel settore giovanile.

Completata la trafila e vinti due scudetti primavera consecutivi, Barbara entra in prima squadra e fa il suo esordio ufficiale in Coppa Italia nel 2007. Non si fermerà più. Nello stesso anno arriva anche il debutto in Serie A. Alla fine della prima stagione con le titolari le presenze saranno 16. Davvero niente male per un’esordiente assoluta. Numeri che tenderanno a migliorare negli anni successivi, quando Bonansea si trasforma da giovane promessa in titolare inamovibile nei granata e chiude in doppia cifra di gol segnati i campionati 2010/2011 e 2011/2012.

Il 2012 coincide con l’inizio di una nuova avventura. Bonansea accetta l’offerta del Brescia e lascia il Toro. Nelle Rondinelle metterà a segno la bellezza di 61 gol in 117 partite (22 soltanto il primo anno) e si rivelerà decisiva nella conquista del primo storico Scudetto delle Lombarde. Talmente decisiva che nel 2017 il Lione, uno dei club femminili più forti al mondo, proverà a ingaggiarla.

Barbara però, non accetta l’offerta delle francesi e sceglie di tornare vicino casa per giocare con la Juventus Women, spinta anche dalla presenza nello staff del vice-allenatore Matteo Scarpa, anch’egli piemontese doc. Una scelta quanto mai azzeccata. Nella sua prima stagione in bianconero vince lo Scudetto grazie alle 21 presenze e ai 19 gol, che la rendono capocannoniere della squadra. Risultato bissato nella stagione successiva (13 gol in 21 partite) anche grazie alla sua rete nella partita finale contro il Verona. In questa stagione i problemi fisici l’hanno frenata. La rottura del piede rimediata ad agosto l’ha tenuta fuori dai campi per diversi mesi consentendogli di scendere in campo soltanto in sette occasioni (con un gol).

Il vero exploit, però, è arrivato nell’estate 2019. Per la prima volta in vent’anni la Nazionale italiana si è qualificata ai Campionati del Mondo e tra le convocate del Ct Bertolini c’è anche la piemontese. Piemontese che, nella partita d’esordio del 9 giugno, mette a segno contro l’Australia la doppietta che regala alle azzurre la prima storica vittoria a questo livello. Sarà solo il primo episodio di una fantastica avventura che si interromperà ai quarti di finale contro la fortissima Olanda.

Tra le protagoniste dell’ultimo Mondiale di Francia insieme alle stelle statunitensi Rapinoe e Morgan, l’azzurra è ormai ben più di una semplice calciatrice. É infatti diventata un vero e proprio simbolo del movimento femminile e si batte quotidianamente per il riconoscimento dello status di professioniste per le ragazze del pallone. Idee ben espresse anche nel suo primo libro “Il mio calcio libero”, uscito lo scorso anno e scritto in collaborazione con il giornalista sportivo Marco Pastonesi.

Un libro sincero che racconta la storia di Bonansea a partire dal primo approccio col pallone a soli tre anni e che prosegue con le fatiche e i sacrifici fatti per arrivare ai massimi livelli, ma soprattutto una vera e propria dichiarazione d’amore per il calcio e un consiglio rivolto a tutte le bambine, a tutte le ragazze e le donne che, proprio come Barbara, si trovano a essere le pioniere in un mondo quasi totalmente al maschile, a inseguire i propri sogni.

“Vorrei semplicemente – ha dichiarato Barbara in una delle interviste più recenti – che le donne venissero riconosciute come professioniste e quindi pagate il giusto per gli sforzi e i sacrifici che fanno, che spesso sono maggiori di quegli degli uomini”.

