Auto di lusso nasconde una truffa, scoperta dalla Polizia Municipale di Asti

Girava su un’auto di lusso con targa rumena, anche se era domiciliato ad Asti.

Ieri, mercoledì 8 gennaio, una pattuglia della Polizia Municipale di Asti ha notato e poi fermato per un controllo in Piazza Campo del Palio un uomo a bordo di una Audi A4 Avant con targa rumena.

Dai controlli è emerso che l’uomo, un cittadino rumeno domiciliato ad Asti, si era inventato una residenza in Romania per poter mantenere la targa rumena del mezzo e aggirare così quanto disposto dal decreto sicurezza, che prevede il divieto di guida dei mezzi con targa straniera per chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni.

La Polizia Municipale ha disposto il sequestro del mezzo e ha proceduto a carico del proprietario con il deferimento alla Procura di Asti per truffa ai danni dello stato.