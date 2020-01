Asti, successo per il primo Cantiere Genitori dell’Istituto Comprensivo 3

Mercoledì 15 gennaio si è tenuto il primo appuntamento Cantiere Genitori dell’Istituto Comprensivo 3: nella sala della scuola Parini gremita di genitori e docenti il Cantiere Genitori alla sua terza edizione si è aperto con una serata molto interessante con il Dr. Roberto Lingua del Centro Ferrero di Alba e dell’associazione Ludolab sul tema “L’attenzione: cos’è e come educarla”.

Il Dr. Lingua, psicologo clinico ed esperto in disturbi dello sviluppo ha illustrato con una dialettica avvincente e con semplicità e chiarezza le variabili psicologiche e neurologiche dell’attenzione ed ha fornito ai genitori e docenti presenti indicazioni pratiche su come supportare i ragazzi a sviluppare le proprie doti attentive, in un contesto sociale come il nostro dove la relazione, la comunicazione e l’attenzione sono rese superficiali dall’approccio mordi e fuggi che i media propongono.

Non basta un apprendimento per prove ed errori, magari guidato da efficienti ed avvincenti mezzi tecnologici; secondo il Dr Lingua, come confermano studi recenti, occorre riscoprire strategie educative che sanno di antico, come il silenzio, l’attesa, la mediazione, la noia.

Come ha sottolineato la Dott.ssa Lucia Lingua, psicologa e collaboratrice del padre, questi elementi coltivano l’apprendimento complesso e guidano i ragazzi a crescere nel pensiero critico e creativo e si trovano nelle forme di gioco più semplici e naturali: giochi motori, da tavolo, giochi di ruolo, di carte, di costruzione.

Giocare è fondamentale ma che sia un gioco fatto dal vivo, in una reale condivisione con i pari, con i compagni di sport e di scuola e quando è possibile con la famiglia.

Dopo molti interventi, domande e considerazioni dall’attentissimo pubblico il Dr. Lingua ha chiuso il primo incontro del nostro percorso di condivisione sull’educazione con questa la massima orientale che ben sintetizza i suggerimenti educativi proposti durante la serata:“Insegna a tuo figlio a tacere, perché a parlare imparerà da solo”.

Presente il Sindaco Maurizio Rasero che ha aperto ufficialmente il percorso di condivisione sull’educazione che con i genitori e docenti di tutta la città ha reso più vero e animato il cantiere.

Il 5 febbraio alle 20.30 presso la scuola Parini si terrà il secondo appuntamento con il Cantiere Genitori 3 per un nuovo interessante approfondimento “Lo sviluppo psicologico del bambino alla luce della teoria dell’attaccamento” con il Dr Giuseppe Bonavolontà, medico psichiatra e psicoterapeuta DSM di Asti.