Asti, sabato Open Day presso l’Istituto Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

Sabato 18 presso l’Istituto Fondazione Casa di carità Arti e Mestieri, sito in Via Gioacchino Testa 89 ad Asti, docenti e studenti saranno a disposizione dei ragazzi/e e delle loro famiglie per presentare loro, a partire dalle ore 10 fino alle 13, i percorsi formativi, che sono:

Operatore/trice elettrico

Operatore/trice del benessere – Estetica

Operatore/trice meccanico – Costruzioni su macchine utensili.

I percorsi formativi, completamente gratuiti, sono strutturati su tre annualità e possono accedere i ragazzi dai 14 ai 24 anni.

Nel corso del terzo anno formativo i ragazzi avranno l’ opportunità di effettuare uno stage, della durata di 300 ore, che li aiuterà a collocarsi nel mondo del lavoro con più facilità alla fine del percorso di studi; i ragazzi e le ragazze qualificati presso Casa di Carità Arti e Mestieri infatti sono richiesti dalle aziende e dalle realtà produttive del territorio.

Sabato 18 sarà possibile fare un tour guidato nelle aule e nei laboratori del centro e dare un colloquio di orientamento con i docenti per guidare i ragazzi nella scelta del percorso formativo più adatto alle loro caratteristiche.

Sul sito di Casa di carità è a disposizione delle famiglie dei ragazzi e delle ragazze che frequentano il terzo anno della scuola media un tutorial per registrarsi al sito del Miur e uno per aiutare passo passo all’iscrizione online. Inoltre la segreteria della scuola è a disposizione per supportare le famiglie nell’iscrizione.