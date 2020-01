Asti, rimossi dalla Protezione Civile diversi metri cubi di rifiuti dall’argine del Tanaro a San Fedele

Primo intervento del 2020 dell’associazione di Protezione civile Città di Asti.

Sabato mattina, su richiesta delle Aree Verdi del Comune, una squadra di 5 volontari è intervenuta sull’argine del Tanaro in zona San Fedele: sono stati rimossi diversi metri cubi di rifiuti ingombranti. L’attività è stata svolta in collaborazione con ASP che ha messo a disposizione i mezzi per la raccolta.

“Questo è il primo intervento di rimozione rifiuti del 2020 – spiegano dall’associazione – anche quest’anno portiamo avanti questa continua battaglia contro gli incivili”. Con un invito per nuovi volontari: “Chi volesse far parte dell’associazione o chiedere informazioni, ricordiamo anche la nostra pagina Facebook”.

Oggi con una trentina di volontari, l’associazione è guidata dal presidente Oscar Ferraris, con il vice Daniele Robino e i consiglieri Claudio Santarella, Davide Canavero, Giulia Biglia, Cristina Boano, Ilario Piano.

Per sostenere l’associazione si può donare il 5×1000 indicando il codice fiscale C.F. 92031170050. Informazioni: www.volontariprotezionecivileasti.it.