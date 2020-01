Asti, presentazione del libro di Gianfranco Mogliotti “L’inquilina dell’attico” alla Biblioteca Astense

Sabato 25 gennaio alle 17 alla Biblioteca Astense “G. Faletti” (ingresso libero), si presenterà “L’inquilina dell’attico”, libro di Gianfranco Mogliotti, edito da Cartman Edizioni di Torino.

Il libro racconta la storia del giovane Giovanni Gigliotti (alter ego dell’autore) a cui viene diagnosticata la Sclerosi Multipla. La terribile malattia entra nella narrazione dopo una serie di capitoli e storie di quella vita normale che il protagonista stava vivendo. Dopo la diagnosi, l’ingresso in ospedali, centri di fisioterapia e l’avvio delle cure, Giovanni incontra casualmente un gruppo di corridori che, con un particolare mezzo con le ruote, lo portano a partecipare a maratone in giro per l’Italia. Ventate di normalità che lo sollevano da un progressivo arrivo dell’incapacità di muoversi senza l’uso di una sedia a rotelle.

“Affrontare la scrittura di un romanzo sull’arrivo e il decorso di una malattia come questa – dice l’autore – è delicato perché si rischia di cadere nel didascalico o nell’autocommiserazione. Ho provato a costruire una storia, nella quale questa malattia è salutata come una ‘Inquilina dell’attico’ un po’ invadente. Se però si riesce ad instaurare un buon rapporto di vicinato, la vita con lei può scorrere anche positivamente”.

Relatori dell’appuntamento insieme all’autore, saranno l’editrice Cecilia Caprettini (titolare Cartman edizioni), e Marika Mascolo, neurologa ospedale civile ‘SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo’ di Alessandria, con letture di Paola Maranzana.

Modera la professoressa Emanuela Bottero.

Gianfranco Mogliotti è nato a Torino il 13 maggio 1971. Vive a Rocchetta Tanaro. Laureato in Scienze Politiche è giornalista pubblicista. Nel 2002 ha pubblicato “Callianetto sogno tricolore” e nel 2005 “Il Muro. Trent’anni di storia del tamburello in Monferrato”.