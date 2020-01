La Festa della Befana del quartiere di corso Alba, nel borgo San Jorio Sacro Cuore, ha animato come da tradizione il pomeriggio astigiano del giorno dell’Epifania.

Il fulcro è stato il Centro Civico e palestra Dalla Chiesa e la piazza antistante. Il pomeriggio è iniziato con la recita “La rivoluzione dei calzini” dei bambini della scuola materna ed elementare che frequentano il laboratorio teatrale Officina LS, che hanno divertito il folto pubblico presente in attesa dell’arrivo della befana.

La vecchina, con il suo seguito e la sua dote di caramelle, è poi arrivata sfilando sulla piazza e accogliendo i bambini, tra i quali molti le hanno dedicato poesie e pensierini. Ad accoglierla, anche il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, insieme all’Assessora alle Manifestazioni Loretta Bologna, che hanno inaugurato anche il lancio delle lanterne colorate, con auspici e auguri di un anno sereno e in salute per tutti e per la nostra città.

Dopo il lancio, è seguito il momento più “caloroso” che riunisce tutti, con i volontari a servire bicchieri di cioccolata calda, accompagnata da panettone e pandoro per tutti, con il sottofondo di musica occitana dal vivo.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione ICARA (associazioni e gruppi riuniti) di Corso Alba.