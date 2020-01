Asti, Paolo Lanfranco convoca il Consiglio provinciale

Il presidente della Provincia Paolo Lanfranco convoca la prima seduta del 2020 del Consiglio Provinciale fissando la data per 30 gennaio alle ore 13,00.

La seduta, che si terrà nella Sala Giunta del Palazzo della Provincia, avrà il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Proposta di deliberazione ad oggetto:“ Documenti Previsionali 2020/2022 – Variazione di bilancio n. 1”;

3. Proposta di deliberazione ad oggetto:“Comune di Castello d’Annone – Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. – Pronunciamento di compatibilità”;

4. Proposta di deliberazione ad oggetto:“Modifiche al regolamento della Commissione per le pari Opportunità – Approvazione”;

5. Proposta di deliberazione ad oggetto:“Realizzazione di corsi di immissione tra la strada comunale Bordoni e la Sp 10. “Padana Inferiore” dal Km .65+725 al Km.65+787 in Comune di Asti – Località Quarto Inferiore – Definizione delle competenze in ordine alla proprietà e manutenzione. Approvazione bozza Accordo di Programma”;

6. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione procedure alienazione immobile La Mercantile”;

7. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Piano di riassetto organizzativo – Presentazione proposta”.