Asti, Palazzo Alfieri: “Vittime e Carnefici, Buon Compleanno Vittorio Alfieri!”

Sabato 18 gennaio, suddiviso in tre repliche, alle ore 15,00, alle 18,00 e alle 21,00, presso Palazzo Alfieri di Asti, organizzato dalla Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro, promosso dal Comune di Asti Assessorato alla Cultura, con il contributo della Regione Piemonte, Fondazione CRT e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e con la collaborazione della Fondazione Asti Musei e della Fondazione Centro di Studi Alffieriani di Asti, avrà luogo l’evento Vittime e Carnefici, Buon Compleanno Vittorio Alfieri!.

Un’iniziativa collaudata dai più prestigiosi musei italiani ed internazionali, ma nuova per Palazzo Alfieri e per il nostro territorio. Un modo di vivere la casa del grande poeta in maniera attiva incontrando alcuni dei suoi personaggi più importanti.

Il museo di Palazzo Alfieri, residenza natale del poeta, riconsegnata al pubblico nel pregevole restauro che è possibile ammirare dall’anno 2016, si animerà il 18 gennaio 2020, in occasione del compleanno del drammaturgo astigiano attraverso l’iniziativa di teatro site specific che realizzeremo. In ogni stanza del palazzo il pubblico incontrerà personaggi positivi e negativi, vittime e carnefici, che renderanno vivi i luoghi che hanno visto i primi anni di vita del poeta. In questo percorso si potranno incontrare protagonisti delle tragedie Ottavia, Antigone e Mirra, accompagnati da una guida d’eccezione.

La visita culminerà nell’incontro finale nella Sala del Podio, dove tutti i personaggi daranno vita ad una delle più insolite e curiose realizzazioni di Vittorio Alfieri. Questa esperienza continuerà per tutta la giornata: verrà infatti realizzata su più turni, al fine di dare a quanto più pubblico possibile l’opportunità di assistervi.

Questa iniziativa ha anche lo scopo di essere quasi un progetto pilota a sé stante che si vorrebbe evolvere nel futuro. Gli attori che daranno vita a Vittime e Carnefici sono, Chiara Buratti, Daniela Placci, Valentina Veratrini, e i giovani interpreti che hanno partecipato alle edizioni del seminario Vittorio Alfieri e l’iWre, Rossana Peraccio, Mirco Tosches, Luna Serra, Giulia Giraudo. L’iniziativa ha la regia e la conduzione di Marco Viecca. La Professoressa Carla Eugenia Forno ha fornito la sua consulenza scientifica e realizzerà un ntervento divulgativo.

Al termine di ogni replica saranno disponibili nel book shop di Palazzo Alfieri gadget, video e realizzazioni esclusive della Fondazione Gabriele Accomazzo.

L’ingresso è gratuito previo il ritiro della contromarca presso Teatro Alfieri nei seguenti orari: dal martedì al venerdì (escluso festivi) dalle 10,30 alle 16,30 con orario continuato, Tel. 0141.399057 – 39904.

