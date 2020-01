Asti, Open School alle scuole dell’infanzia Lina Borgo e Valerio Miroglio

Sabato 11 gennaio dalle 16 alle 18.30, ritorna l’annuale appuntamento dell’Open School, delle Scuole dell’infanzia Lina Borgo e Valerio Miroglio.

Le scuole, apriranno le loro porte ai genitori e ai loro bambini, per conoscere le insegnanti che si prenderanno cura dei bambini, le esperienze, i regolamenti, la progettualità e la didattica.

“Ogni giorno, si osserva come l’apprendimento funzioni bene quando i bambini esplorano, ragionano, progettano e si divertono. Apprendere è come viaggiare e un buon viaggio è quello che si alimenta di stupore, meraviglia, curiosità, passione per le cose che si fanno” commentano le insegnanti che predispongono ambienti e situazioni finalizzate a sostenere e ad incoraggiare la curiosità, la creatività e l’esplorazione dei bambini.

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia, comporta un grande cambiamento per i bambini, in particolare per coloro che si distaccano dal nucleo familiare per la prima volta; piano, piano impareranno “a fare da soli” in tante situazioni: piccole conquiste quotidiane, per diventare grandi.

Di seguito la giornata tipo e i servizi offerti dalle due scuole:

7,30/8 Pre-scuola (eventuale servizio aggiuntivo, a pagamento, con cooperativa esterna con un minimo di 10 richieste, per attivare servizio)

8.00/9.15 Ingresso in salone e successivamente nei gruppi di appartenenza Gioco libero, giochi organizzati e canti

9,15-10,15 attività di routine: calendario, conversazione, menù spuntino. pratiche di vita igienica

10,30-11,40 attività didattiche di sezione o laboratorio

11,40-1,55 pratiche di vita igienica

12-13 pranzo con le insegnanti del gruppo di appartanenenza

13-13,45 gioco libero in cortile o in salone o nel gruppo sezione

13,45-15,25 pratiche di vita igienica e pulizia personale. Riposo pomeridiano per i bambini di 3-4 anni e attività di approfondimento per i bambini di 5 anni due volte a settimana.

Uscita dalle 15,55 alle 16,15