Asti, modifiche alla viabilità per lavori di realizzazione e posa della fibra ottica

Da giovedì prossimo, 30 gennaio, fino al 15 febbraio, corso Alessandria sarà interessato da divieti di sosta e modifiche al traffico veicolare, per permettere all’impresa Elecnor i lavori di realizzazione e posa della rete in fibra ottica “FTTH”.

Le modifiche alla viabilità interesseranno la fascia oraria 8-20 con la possibilità di intervento anche nei giorni festivi, sabato e domenica.

In corso Alessandria ci sarà il divieto di sosta dalla rotatoria con via del lavoro fino a piazza I Maggio. I lavori saranno organizzati in modo da realizzare gli attraversamenti previsti tra le ore 6 e le ore 7 del mattino per evitare il traffico intenso, gestendo il senso unico alternato con presenza di movieri.

Anche in via Perroncito scatterà il divieto di sosta tra il civico 21 e l’incrocio con via Parmetler: qualora, per necessità, si dovesse procedere alla chiusura per brevi tratti di parte della carreggiata, sarà garantito il transito a senso unico alternato con presenza di movieri.

I divieti di sosta saranno posizionati in correlazione con l’avanzamento dei lavori, in modo da creare meno ostacoli possibili agli utenti della strada. Idonea cartellonistica per comunicare le modifiche ai cittadini, sarà collocata lungo le strade interessate dai lavori.