Asti, martedì i funerali di Marisa Ombra

Martedì 21 gennaio avranno luogo i funerali di Marisa Ombra. L’appuntamento è alle 14 davanti all’ingresso del cimitero di Asti, dove un corteo composto da Anpi, amici e parenti accompagnerà le ceneri – provenienti da Roma – fino alla tomba di famiglia, presso la quale avverrà una breve cerimonia di commemorazione.

Si segnala anche un’iniziativa privata per ricordare la partigiana, politica e giornalista scomparsa: a partire da sabato la vetrina del negozio di abbigliamento For You di via Pelletta sarà allestita a tributo della “femminista con i tacchi a spillo”.