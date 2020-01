Asti, lavori stradali in corso Venezia: cambio di percorso dei bus Asp

In seguito ai lavori stradali di corso Venezia, nelle giornate di domani e dopodomani, giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, gli autobus della linea 2/ in direzione località Variglie e della linea 7 in direzione corso Alba effettueranno variazioni di percorso.

Saranno soppresse le fermate di corso Venezia, di fronte al numero civico 20 e davanti al numero civico 123. Sarà attivata la fermata provvisoria di corso Venezia, all’altezza del numero civico 82.

Saranno affisse indicazioni alle paline delle fermate interessate alle variazioni.

Per informazioni: 0141.434711 (Movicentro), www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.