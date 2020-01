Asti, lavori in corso XXV Aprile: cambio di percorso bus linea 3 e linee frazionali

In seguito a lavori stradali in corso XXV Aprile, fino a venerdì 21 febbraio gli autobus della linea 3, in direzione corso Alessandria, effettuano una deviazione di percorso.

Di conseguenza, sono soppresse dal lunedì al venerdì le fermate di corso XXV Aprile all’angolo con via Corridoni e di via Corridoni all’angolo con via Duca degli Abruzzi, sostituite dalle fermate provvisorie di via Buozzi e via Morando.

Sono altresì interessate anche la linea extraurbana Asti-Tigliole (partenza da piazza Medaglie d’Oro alle ore 6,40), le linee frazionali Asti-Serravalle-Mombarone (partenza da piazza Marconi alle ore 7), Asti-Valleandona-Casabianca (partenza da piazza Marconi alle ore 6,59), Asti-Revignano-Vaglierano Basso (partenza da piazza Marconi alle ore 7,04), Asti-San Grato-Sessant (partenza da piazza Marconi alle ore 7,07) e la linea di rinforzo studenti Torretta-Liceo Scientifico-Praia (partenza da corso XXV Aprile alle ore 13,40). Per tali linee la fermata sostitutiva sarà in corso XXV Aprile, all’altezza della scuola media Brofferio.

Saranno affisse indicazioni alle paline delle fermate interessate alle variazioni.

Per informazioni: 0141.434711 (Movicentro), www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.