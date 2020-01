Asti, l’associazione Airone propone un corso di formazione su Educazione biocentrica e Biodanza

Una formazione per docenti e personale sanitario che mira a ristabilire le funzioni originarie di vita attraverso una metodologia a mediazione corporea come la Biodanza che grazie al movimento e alla musica armonizza le emozioni abbassando i livelli di stress e recuperando il benessere necessario per esercitare le professioni di aiuto e dell’ambito educativo.

Questa la proposta del corso di formazione dell’associazione di promozione sociale Airone “Educazione biocentrica: metodo Biodanza” al via il prossimo 3 febbraio per un totale di 25 ore riconosciute dal Miur e certificate dalla piattaforma Sofia (è possibile usufruire del bonus).

Di seguito il programma proposto dal corso:

L’educazione biocentrica: 3 e 10 febbraio – 4 ore

La Biodanza: 17 febbraio e 2 marzo – 4 ore

Metodologia della Vivencia: 9 e 16 marzo – 4 ore

Sviluppo dell’identità: 23 e 30 marzo – 4 ore

Integrazione: 6 e 20 aprile – 4 ore

Ricerca-azione: 27 aprile e 4 maggio – 5 ore

Obiettivi del corso saranno: Introdurre nuove modalità di intervento comunica tivo con al lievi e adulti; Ottimizzare i tempi di intervento (apprendimento e comunicazione) attraverso la comprensione del canale con il quale ogni allievo comunica (uditivo, visivo, tattile e cinestesico ); Trasmettere fiducia al bambino-a/ragazzo-a attraverso l’empatia; Sostenere i limiti richiesti senza l’uso del castigo; Offrire al bambino-a/ragazzo-a la possibilità di essere responsabile dei propri gesti, pensieri ed emozioni; Stimolare l’istinto del gioco con la possibilità di scoprire nuove modalità di apprendimento e comunicazione, trasformando l’interazione in uno scambio leggero e divertente e di conseguenza

motivante.

Il corso prevede lezioni frontali in aula, lavori di gruppo e laboratori

Gli incontri si svolgeranno i lunedì dalle 17,15 alle 19,15. Per motivi organizzativi il corso potrà svolgersi presso una scuola della città.

Per informazioni: 3488749495 – L’Airone aps via Duca d’Aosta 13, Asti

Iscrizioni su “Piattaforma Sofia” codice 47942