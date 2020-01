Asti, la FLAI CGIL primo Sindacato alla SACLA’

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Cgil Flai relativo al rinnovo della Rsu alla Fratelli Saclà

“La Flai – CGIL di Asti ha vinto le elezioni per il rinnovo della Rsu alla Fratelli Saclà spa di Asti. L’azienda – che, come noto, è leader nel mercato delle olive, condimenti pronti per pasta, del sottaceto e del sottolio, esportando i suoi prodotti in oltre 40 paesi del mondo – conta circa 190 dipendenti.

La lista della Flai – CGIL ha ottenuto la maggioranza assoluta, con il 64,23 percento dei consensi (pari a 79 voti), contro il 35,77 percento della FAI – CISL (pari a 44 voti).

Tre i delegati eletti per la Flai – CGIL: Salvatore Mendola, Andrea Paletti e Bruno Burgio. La Fai – CISL ha, invece, ottenuto un delegato. La nuova Rsu resterà in carica per tre anni.

«Tornare ad avere la maggioranza delle Rsu è una grande soddisfazione – ha dichiarato il Segretario Provinciale della Flai – CGIL, Paolo Capra – in quanto è un risultato che premia il lavoro fatto in questi tre anni, nel corso dei quali il confronto con l’Azienda non è stato facile e ha avuto momenti anche drammatici quando si sono verificati i licenziamenti di alcuni lavoratori, tra cui alcuni dirigenti della CGIL».

«Un ringraziamento particolare – ha proseguito Capra – va ai lavoratori e alle lavoratrici della Fratelli Saclà che hanno scelto di dare fiducia alla Flai – CGIL. Il loro voto – ha concluso il Segretario Provinciale Flai – ci investe di una grande e forte responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati tesi a migliorare le condizioni di lavoro, i turni e gli orari di lavoro».