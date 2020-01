Asti, intensificati i controlli in Viale alla Vittoria: espulso uno straniero senza permesso di soggiorno

Tra la fine dello scorso mese di dicembre e l’inizio di gennaio, a seguito dell’intensificazione del dispositivo di controllo del territorio disposta dal Questore di Asti, Alessandra Faranda Cordella, in occasione delle festività di fine anno, sono stati effettuati numerosi controlli di polizia nei pressi di Viale alla Vittoria, estesi anche agli avventori degli esercizi pubblici e dei chioschi presenti nel viale.

Durante i controlli è stato identificato un cittadino albanese di 27 anni, domiciliato in Asti presso alcuni parenti, che è risultato privo di titolo per il regolare soggiorno sul territorio nazionale avendo fatto ingresso in Italia nel mese di aprile 2019.

Allo straniero, accompagnato in Questura, è stato notificato dall’Ufficio Immigrazione un decreto di espulsione volontaria emesso dal Prefetto di Asti, con l’intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 30 giorni.

Allo stesso veniva applicata anche la misura accessoria, con decreto del Questore di Asti, del ritiro del passaporto.