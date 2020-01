Incidente in corso Alba, questa mattina. Intorno alle 8 un’automobile si è ribaltata nel bel mezzo della carreggiata, per cause ancora da accertare, nei pressi all’incirca dell’incrocio per strada Borgomale.

Sono in corso le operazioni per rimuovere l’auto dalla carreggiata, in cui sono impegnati di Vigili del Fuoco. A gestire la viabilità rallentata la Polizia Municipale.

Non sono note le condizioni del conducente.