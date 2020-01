Asti, incidente all’ingresso della tangenziale in corso Savona

Un incidente si è verificato poco fa (ore 11.35) ad Asti nei pressi dello svincolo della Tangenziale all’altezza di corso Savona.

Un Suv BMW, arrivando da direzione Torrazzo, si è scontrato con un furgone che, arrivando da corso Savona si stava immettendo in tangenziale verso Alessandria. E’ il Suv ad aver riportato soprattutto danni nella parte anteriore dell’auto.

Sul posto c’è la Polizia Municipale di Asti, insieme ad un’ambulanza che sta prestando le prime cure sul posto ad una delle persone coinvolte.

La zona attualmente è presidiata dai Vigili per agevolare il traffico in entrata e in uscita essendo la strada occupata dai mezzi incidentati.