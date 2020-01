Ennesimo intervento dei Vigili del Fuoco in Via Guerra ad Asti.

Gli uomini del comando provinciale sono al lavoro da oltre un’ora per spegnere un incendio di rifiuti, l’ennesimo che si è sviluppato nella zona.

Già una decina di giorni fa, infatti, era stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco sempre in Via Guerra (episodio a cui si riferisce la foto), per spegnere un incendio rifiuti (clicca QUI).