Asti, in corso Alba il tradizionale appuntamento con la Festa della Befana

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la Festa della Befana in Corso Alba.

L’evento è in programma domani, lunedì 6 gennaio, presso il salone Centro Civico (palestra) di Via della Chiesa.

Si parte alle 16,30 con la recita dei bambini del laboratorio teatrale Officina LS, poi alle 17,15 in Piazza di Via della Chiesa l’arrivo della Befana e del suo seguito.

Come da tradizione verrà fatto il lancio delle lanterne colorate in onore del nuovo anno e poi, per scaldarsi, un bicchiere di cioccolata calda per tutti.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione ICARA (associazioni e gruppi riuniti) di Corso Alba.