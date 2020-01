Asti, furto notturno in una pizzeria di viale Partigiani: 35enne arrestato dalla Polizia

Poco dopo le 2.00 di questa notte, su disposizione della Sala Operativa, la Volante della Polizia di Stato – Questura di Asti si recava in viale Partigiani per una segnalazione di forti rumori provenienti dai locali di una pizzeria da asporto e per la presenza di una persona sospetta nei pressi del locale.

Gli operanti, grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva sentito i rumori, ricevevano la descrizione dell’abbigliamento di un uomo (giubbotto di colore scuro e berretto di lana) che si stava allontanando dalla pizzeria in direzione di piazza Lugano.

Alla vista della macchina della Polizia di Stato l’uomo ha tentato di nascondersi accovacciandosi dietro la siepe che costeggia viale Partigiani, ma veniva individuato e bloccato dagli operatori della Volante.

Immediatamente riconosciuto dagli operatori per un 35enne astigiano con a carico numerosi precedenti di polizia, l’uomo teneva ancora in mano una lattina verosimilmente asportata poco prima dal frigorifero della pizzeria, mentre a seguito di perquisizione sul posto nelle sue tasche venivano recuperate diverse decine di monete di diverso taglio, occultate nelle tasche dei pantaloni, una torcia portatile ed un paio di guanti.

L’uomo veniva accompagnato in Questura in stato di arresto e trattenuto nelle camere di Sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

Sono in corso accertamenti per stabilire se l’arrestato sia l’autore di un altro furto commesso sempre nella notte in centro città, ai danni di un bar, dove ignoti hanno infranto il vetro della porta del locale e dopo essersi introdotti all’interno hanno asportato il cassetto del registratore di cassa contenente alcune decine di euro in monete.