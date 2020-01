Asti, furti in serie sulle auto al Parco LungoTanaro

Ladri in azione oggi pomeriggio, sabato 11 gennaio, al Parco LungoTanaro di Asti.

Come di consueto nel fine settimana, il parco era particolarmente affollato, sia dagli abituali frequentatori sia per gli eventi sportivi che vengono ospiti dai vari impianti; inoltre oggi era in programma anche una manifestazione ludico motoria di solidarietà a cui hanno preso parte diversi podisti.

Prese di mira da parte dei malviventi alcune auto parcheggiate, in particolare quelle dei podisti, su cui sono state rubati portafogli e borselli.