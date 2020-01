Asti, Dona-Bici: 20 biciclette raccolte dall’iniziativa solidale della Banca del Dono

Soddisfazione per il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Mariangela Cotto per il numero di adesioni e l’esito del progetto “Dona-Bici”

Sono 20 le biciclette che sono state donate (18 per bambini 2 per donne).

Le due ruote donate, anche se bisognose di riparazioni, saranno sistemate a cura di volontari ed esperti.

“Nulla andrà perduto ma l’economia circolare farà da orizzonte culturale, in cui i bambini potranno possedere e utilizzare quello che si rivela vera risorsa, una bicicletta – riflette Cotto – Per la prima volta una bicicletta tutta per sé, che si configura come bene durevole per l’intera comunità”.

L’iniziativa solidale segue quella del recupero degli zainetti, dei farmaci, dei mobili, dei vestiti e si avvale della collaborazione di associazioni di volontariato, prime tra tutte la One more Life di Araldo Malfatto e il Dono del Volo presieduta da Caterina Calabrese.

“Un grazie quindi a tutti coloro che hanno sostanziato con un gesto esemplare questa grande iniziativa che può continuare a dare i suoi frutti”.

Chi vuole donare una bicicletta che non serve più, può ancora farlo rivolgendosi alla Banca del Dono di piazza Roma, 8 (0141.399084).