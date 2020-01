Asti, controlli straordinari della Polizia in via Secondo Pia e in Corso Casale

Giornata impegnativa, ieri, per la Questura di Asti. Sin dalle prime ore del mattino, la Polizia di Stato astigiana ha avviato un’attività straordinaria di controllo del territorio nella zona est della città, disposta dal Questore di Asti, Alessandra Faranda Cordella.

Operatori della Squadra Mobile, dell’UPGSP e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Asti, con l’ausilio di contingenti del Reparto Mobile di Torino e della Polizia Stradale di Asti, hanno effettuato verifiche presso due edifici in via Secondo Pia ed in Corso Casale, finalizzata a verificare la presenza di persone pericolose o di stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Durante l’operazione, posta in sicurezza l’intera area, gli Agenti hanno proceduto all’ispezione di tutte le unità abitative presenti ed all’identificazione dei relativi occupanti, alcuni dei quali sono risultati non in regole con la normativa sull’immigrazione e con a carico pregiudizi di polizia.

Nel contesto dell’attività, inoltre, personale della Squadra Mobile ha raccolto elementi utili a carico di stranieri extracomunitari, in corso di identificazione, probabilmente coinvolti in episodi di rapina aggravata a danno di connazionali, avvenuti alcune settimane orsono.

L’operazione ha condotto, inoltre, all’identificazione di 3 stranieri di nazionalità nigeriana irregolari sul territorio nazionale, tra i 30 e i 40 anni, due dei quali muniti di decreto di espulsione a firma del Prefetto e relativo ordine del Questore. Il terzo soggetto, anch’egli munito di provvedimento di espulsione, è stato accompagnato al CPA di Torino, in attesa di essere rimpatriato nel Paese di provenienza.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a verificare ulteriori reati a carico di alcuni dei soggetti controllati.