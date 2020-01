Asti, controlli della Polizia di Stato sui veicoli immatricolati all’estero

La Polizia Stradale di Asti, nell’ambito dell’incremento dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa sulla circolazione stradale, sta procedendo, per mezzo della propria squadra di Polizia Giudiziaria, a minuziosi controlli sulle richieste di immatricolazione di veicoli provenienti dall’estero.

“Spesso, la cosiddetta nazionalizzazione di veicoli immatricolati in altri paesi della comunità europea, notevolmente incrementata nell’ultimo semestre dello scorso anno, viene effettuata per eludere il fisco, eventuali sanzioni dovute a violazioni alle norme del Codice della Strada o, ancora, per clonare veicoli, attraverso la contraffazione di targhe e documenti di circolazione. – spiega la Questura di Asti. – Ed infatti tale pratica potrebbe celare casi di “rilavaggio” di veicoli di provenienza illecita che, in tal modo, otterrebbero documenti regolari, approfittando del notevole incremento delle pratiche di nazionalizzazione ed il relativo carico di lavoro che comportano per eludere i controlli.”