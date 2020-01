Asti, concerto della Banda Musicale Cotti al Teatro Alfieri e premiazione del concorso di Strumentazione

In chiusura dei festeggiamenti per i suoi 170 anni, la Banda Musicale di Asti presenta il concerto di premiazione del 1° Concorso di Strumentazione per Banda, indetto in collaborazione con il Comune di Asti, l’Istituto di Musica “G. Verdi”, la Fondazione “Centro di Studi Alfieriani”, la casa editrice “Edizioni Musicali M. Boario” e con il patrocinio di “ANBIMA Piemonte”.

Il concorso, al quale hanno partecipato otto Maestri compositori, consisteva nello strumentare una partitura manoscritta del maestro Giuseppe Cotti, inizialmente ideata per pianoforte e coro. Si tratta dell’inno “A Vittorio Alfieri”, un omaggio al famoso drammaturgo astigiano, probabilmente scritto in occasione dell’inaugurazione del monumento a lui dedicato, avvenuta ad Asti il 16 novembre 1862.

Giuseppe Cotti fu una figura importante nel panorama culturale astigiano; direttore dell’Istituto di musica dal 1842 al 1874, organista in Cattedrale, direttore dell’orchestra e del coro del Teatro Sociale, nonché secondo maestro in linea temporale della banda cittadina, che dal 1995 fu a lui intitolata.

Primo classificato è risultato essere il Maestro Michele Mangani, direttore dell’Accademia della Cappella Musicale del SS. Sacramento di Urbino, secondo il M° Mirko Caruso, docente presso il Liceo Musicale di Modica.

“E’ la prima volta che organizziamo una simile iniziativa – ha affermato il presidente della Banda di Asti – e vorrei ringraziare quanti si sono impegnati per la riuscita dell’evento. L’auspicio è che la cittadinanza partecipi numerosa al concerto finale”.

Il concerto, durante il quale si eseguirà in prima assoluta il brano vincitore, sarà animato dalla Banda Musicale “G. Cotti” unitamente alla Corale San Secondo e con la partecipazione del coro femminile “Officina vocis” e del coro “I Fieuj d’la Douja” e avrà luogo domenica 26 gennaio alle 21 al Teatro Alfieri.

Ingresso gratuito, contromarche disponibili in teatro.