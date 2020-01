Asti, comunicato il nome dell’alpinista morto in montagna sul Resegone

Sono state rese note in mattinata le generalità dell’alpinista astigiano morto nell’incidente in montagna sul Resegone.

Si chiamava Massimiliano Vaira, un alpinista 48enne di Asti.

L’allarme era stato lanciato giovedì scorso, 9 gennaio, quando gli amici che erano con lui non l’hanno visto ritornare dall’escursione, subito sono iniziate le ricerce da parte dei tecnici del Soccorso Alpino lecchese e dei Vigili del Fuoco.

Ricerche che si sono concluse nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 gennaio, purtroppo con il ritrovamento senza vita del corpo dell’uomo: come comunicato da AREU precisando che al momento la dinamica del fatale incidente non è ancora nota anche se è presumibile che sia precipitato per diverse decine di metri.