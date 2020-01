Asti, al via le Domeniche a Teatro, spettacoli per tutta la famiglia

Tornano le Domeniche a Teatro, un immancabile appuntamento per le famiglie astigiane con un ricco cartellone pensato per i più piccoli.

La rassegna è organizzata dal Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte, che in tutta la regione seleziona i migliori spettacoli di Teatro Ragazzi di compagnie professionali nazionali e internazionali, con Fondazione TRG Onlus e con Piemonte dal Vivo, e con il sostegno di Comune di Asti, della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Domenica 19 gennaio alle 16 al Teatro Alfieri va in scena “L’ultima cena”, di e con Claudio Cremonesi, Stefano Locati, Alessandro Vallin, regia Rita Pelusio, suoni e rumori Luca de Marinis, luci e ombre Marco D’Amico.

I 3 Chefs Trio Comedy Clown costruiscono la loro cucina dell’assurdo, dove i sensi vengono solleticati “a la carte” fra saporiti virtuosismi e gustose acrobazie per una “cena senza cibo” che non lascerà di certo a digiuno lo spirito degli spettatori: quale miglior nutrimento infatti se non la comicità, linfa per il corpo e per la mente, prelibato cibo dell’anima? Un susseguirsi di numeri comici legati al mondo della cucina e dell’arte culinaria. Giocoleria con mestoli, vassoi acrobatici, musica dal vivo con pentole e cucchiai, tutto condito con un teatro fisico all’ennesima potenza, in un rapporto diretto con il pubblico… da leccarsi i baffi!

Biglietti 6 euro, acquistabili il giorno dello spettacolo direttamente alla cassa del teatro a partire dalle 15. Per informazioni: 0141.399057-399040.