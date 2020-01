Asp: deliberati dal Consiglio oltre 12 milioni di euro di investimenti per l’acquedotto ed altri servizi idrici

Il Consiglio di Amministrazione di Asp ha deliberato un piano operativo di investimenti che, nel triennio 2020/’22, prevede oltre 12 milioni di euro per gli interventi di gestione e potenziamento del Servizio Idrico Integrato. In tale piano sono previsti, tra gli altri, per l’acquedotto, il raddoppio del serbatoio di Villaggio Aurora/via Desderi e, per la rete fognaria, il collegamento delle abitazioni di Variglie ed importanti interventi di miglioramento al Depuratore comunale di Asti.

In questo quadro di attività è imminente l’avvio di un significativo intervento sulla rete idrica astigiana che prevede la posa di nuove tubazioni a servizio degli abitanti di Valleandona e Montegrosso Cinaglio. L’investimento totale è di 1.600.000 euro di cui, circa 600.000, saranno finanziati con fondi stanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Piemonte.

I lavori, diretti dai tecnici dell’ufficio progettazione di Asp, saranno eseguiti dalla ditta potentina Gi.Ca.Ro di Santarcangelo e prenderanno il via il 6 febbraio 2020.

Tali lavori, per alcuni mesi, prevedranno variazioni alla viabilità della strada di Valleandona. Per raggiungere Asti da Valleandona e Montegrosso Cinaglio o viceversa, saranno collocati cartelli di segnalazione con l’indicazione delle deviazioni verso la strada di Valle Manina oppure di Casabianca.

Successivamente, il cantiere si sposterà sulla ex strada statale 10 dove la viabilità sarà gestita a senso unico alternato tramite impianto semaforico mobile. I lavori continueranno nell’abitato di Valleandona con il rifacimento di tutte le prese dell’acquedotto e termineranno lungo la strada di Valle Manina per collegare il serbatoio di Casabianca alla rete di Montegrosso Cinaglio.

Tale intervento sarà realizzato complessivamente in circa un anno; si tratta di un obiettivo strutturale che migliorerà significativamente il Servizio Idrico Integrato in tutta la zona.