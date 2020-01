Asl Asti: sedici nuovi conduttori volontari per i gruppi di cammino

Sedici i nuovi conduttori che guideranno i walker astigiani tra i percorsi naturalistici individuati dall’ASL AT nel progetto dei Gruppi di Cammino dedicato al benessere ed alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative.

Sono stati, infatti consegnati oggi pomeriggio, giovedì 23 gennaio, con una cerimonia tenutasi presso la Sala Congressi dell’Azienda, gli attestati per i volontari che hanno seguito il corso di formazione per “Walking Leader” promosso dalla struttura di Promozione Educazione Salute e Screening dell’ASL AT lo scorso 22 novembre.

Fa gli onori di casa il Commissario Giovanni Messori Ioli che presenta ai partecipanti i saluti ed i ringraziamenti dell’Azienda, e, a seguire, la dott. sa Daniela Rivetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL AT, consegna le qualifiche di partecipazione, corredate da un kit di pronto soccorso per la prima emergenza e un manuale esplicativo dal titolo calzante “A Passeggio con la Salute”.

Da oggi, quindi, Anselmi Lorenza, Bellisi Mario, Bielli Carmen, Boido Carla, Cabrini Marina, Cocino Silvia, Dagna Caterina, De Luca Antonella, Di Bella Silvana, Gallo Tiziana, Macagno Aldo, Napoletano Damiana, Nebbi Rita, Salvadore Elena, Salvatore Pasquale, Suani Mauro faranno parte della squadra dei conduttori ASL a tutela delle buone pratiche per un corretto stile di vita tema fondamentale nella filosofia dell’Azienda astigiana.