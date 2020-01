Appello alla solidarietà per Nicoletta Dosio

Sabato 4 gennaio alle 10 si terrà in Piazza Medici il presidio in solidarietà di Nicoletta Dosio.

Riceviamo e pubblichiamo.

Cosa ci fa un’insegnante di greco e latino in pensione agli arresti alle Vallette? Sta lì per aver messo il proprio corpo a difesa della terra e dell’ambiente e per aver dato le parole e il cuore al movimento che vuole bloccare il più grosso sperpero di denaro publico e la più grande porcata ambientale dei nostri tempi.

Come tutti, Nicoletta non ha accettato e non accetta l’esito della discussione parlamentare sulla Torino-Lione e ha continuato a battersi insieme alle lotte sociali e ambientali di tutti i territori, da Niscemi alla Valsusa.

Sempre in prima linea non si è mai sottratta alla solidarietà nei confronti degli arrestati, denunciati e perseguiti dalla magistratura e dalla polizia.

Nicoletta è in carcere, perchè considera il compromesso della pena alternativa la più grande bugia del nostro sistema giudiziario.

Nicoletta è in carcere per aver rivendicato i diritti che riguardano tutti noi. Per questo ci ritroveremo per un momento di confronto e solidarietà sabato 4 novembre 2020, alle ore 11, in Piazza Medici ad Asti.