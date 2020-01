Anniversario chiusura Acna: mercoledì a San Giorgio Scarampi si ricorda don Pier Paolo Riccabone

Mercoledì prossimo, 22 gennaio, alle 20.30 all’Oratorio dell’Immacolata di San Giorgio Scarampi, nell’anniversario della chiusura dell’Acna sarà ricordato uno dei protagonisti della lotta ambientalista in Valle Bormida: don Pier Paolo Riccabone.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida-Valle Bormida Pulita. Per l’occasione sarà proiettato il film documentario “Il mondo di don Pier Paolo”, prodotto dalla Scarampi Foundation, associazione per l’arte la cultura e la musica in terra di Langa di cui don Riccabone è stato fondatore con Franco Vaccaneo. Il documentario, per la regia di Andrea Icardi, ripercorre le tappe di una lunga e difficile battaglia di civiltà per il risanamento di una valle avvelenata dalla fabbrica di Cengio.

Attraverso le testimonianze degli amici, dei collaboratori e dei militanti impegnati nella lotta, rivivono le opere e i giorni di un sacerdote che si è sempre generosamente speso per ridare dignità alla gente della valle Bormida, sottomessa alle logiche di profitto di una fabbrica che ha distrutto la natura e l’agricoltura di una terra altrimenti ricca di risorse.

Don Pier Paolo, uomo e sacerdote coraggioso, sempre in prima linea nelle battaglie per il progresso civile, è stato un ecologista ante litteram, anticipando di diversi decenni la svolta ambientalista della chiesa cattolica con l’impegno di papa Francesco per un’ecologia integrale e globale come segno forte e distintivo del suo magistero.

“La cura della casa comune, di cui parla il Papa, nelle sua enciclica, è la stessa a cui don Pier Paolo aveva dedicato la sua vita, nell’angolo di mondo in cui gli era toccato di vivere, con lo stesso impegno, la stessa passione e forza intellettuale – commentano gli organizzatori della serata – Ricordarlo oggi, nell’anniversario della liberazione dall’Acna, riveste quindi un ben preciso significato: non una commemorazione retorica ma un impegno per chi è rimasto a continuare la sua lotta per la difesa e la salvaguardia ambientale della propria terra”.

Partecipa alla serata Franco Vaccaneo, presidente della Scarampi Foundation, che ha condiviso con don Pier Paolo molte battaglie culturali in Langa negli ultimi anni della sua vita.