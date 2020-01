Ancora aperte le iscrizioni per il Corso base di Fotografia della Polisportiva C.R. Asti

Anche quest’anno la sezione fotografia della Polisportiva C.R. Asti organizza il Corso Base di Fotografia.

La docente sarà Tiziana Cravero, fotografa professionista (Studio CONTROLUCE di Caramagna Piemonte) con supporto di soci della sezione.

Il corso è articolato in 7 lezioni che si svolgeranno nella sede della Polisportiva Cr Asti, via Pallio 26, Asti, ogni mercoledì dalle 21 alle 22,30. La prima lezione sarà mercoledì 26 febbraio. Massimo 20 iscritti, rimane ancora qualche posto libero.

Per il corso è richiesto un contributo di

– 105 euro (corso + iscrizione annuale alla sezione Fotografia) per i CLIENTI CR Asti (si intende intestatario o cointestatario di conto corrente o carta prepagata)

– 130 euro (corso + iscrizione annuale alla sezione Fotografia) per i NON CLIENTI CR Asti.

Il modulo di iscrizione si può scaricare da

www.polisportivacrasti.eu

Facebook: Polisportiva CRASTI – Sezione fotogragia

Richiedendolo via mail a fotografia.crasti@gmail.com

Info e iscrizioni entro il 19 febbraio (ma conviene affrettarsi perchè si potrebbe raggiungere prima il numero massimo di partecipanti), con una mail a fotografia.crasti@gmail.com cell. 33357852303 (Franco) 3473846920 (Antonio).