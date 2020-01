Anche Rocchetta Tanaro aderisce ad Astigov

Cresce a 66 il numero dei Comuni facenti parte di Astigov, progetto realizzato dalla Provincia di Asti grazie al generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, con la recente adesione da parte dell’Amministrazione comunale di Rocchetta Tanaro presieduta dal sindaco Massimo Fungo.

Il Comune di Rocchetta Tanaro è già disponibile su Municipium, l’app ufficiale del progetto Astigov che conta oggi circa 6000 utenti e presto sarà online anche con il nuovo sito istituzionale.

“Il Comune di Rocchetta Tanaro – dichiara il sindaco Massimo Fungo – è felice di far parte di Astigov. Già dai primi incontri con i cittadini abbiamo sottolineato che ci saremmo impegnati per promuovere il nostro territorio, il commercio locale e le attività produttive. Tutto questo cercando di ridurre la distanza tra Comune e cittadini, anche attraverso una migliore comunicazione. Aver aderito al progetto Astigov, con il nuovo sito istituzionale e l’app Municipium (scaricabile gratuitamente), ci consente di tendere a questi obbiettivi: informare in tempo reale i cittadini rocchettesi e i turisti su disservizi, emergenze, segnalazioni o avvisi importanti. Sarà anche il modo di far conoscere eventi, manifestazioni, punti d’interesse, servizi sul territorio e curiosità. Il marketing territoriale, a nostro avviso, deve avvalersi di questa capillare strategia informativa sul territorio”.

Soddisfazione viene espressa da Marco Lovisolo, assessore provinciale nicese con delega al progetto Astigov: “L’adesione di Rocchetta Tanaro è un traguardo importante per rafforzare la presenza di Astigov a sud del fiume Tanaro dopo le convenzioni, tra gli altri, dei comuni di Rocca d’Arazzo, Azzano d’Asti, Montaldo Scarampi, Cerro Tanaro, Mombercelli, Vinchio, Vaglio Serra e Incisa Scapaccino. Ringrazio a nome mio e della redazione di Astigov il sindaco Fungo per la fiducia accordata, certo che grazie alla sua riconosciuta professionalità il progetto si arricchirà di nuove competenze per offrire servizi sempre più vicini alle esigenze di cittadini e turisti”.