All’Unione Industriale di Asti un incontro per fare il punto sulla Legge di Bilancio 2020

L’Unione Industriale della Provincia di Asti ha promosso lo scorso 28 gennaio un incontro di approfondimento in merito alle recenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale previste dalla Legge di Bilancio 2020 e dal cosiddetto Decreto fiscale.

Ad aprire i lavori Alberto Bosticco, dell’Ufficio Sindacale dell’Unione, che ha illustrato le novità maggiormente significative inerenti il reddito imponibile e gli aspetti previdenziali riguardanti i lavoratori dipendenti. Trattamenti pensionistici e disposizioni previste per incentivare l’istituto della maternità sono stati alcuni degli altri argomenti approfonditi nel corso dell’intervento.

La seconda parte dell’incontro, a cura di Andrea Bonino dell’Ufficio Fiscale dell’Unione, ha avuto come oggetto i provvedimenti che maggiormente influenzeranno i futuri adempimenti delle aziende in campo fiscale tra cui super e iper ammotamento, compensazioni dei crediti e tassazione degli utili, oltre alle nuove regole previste in caso di appalti e subappalti.

Al termine degli interventi i relatori hanno risposto ai quesiti dei rappresentanti delle numerose aziende presenti all’incontro.