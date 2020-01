Allo Spazio Kor di Asti lo spettacolo “L’anarchico non è fotogenico”

Primo appuntamento del 2020 per Public, la stagione teatrale realizzata da Spazio Kor di Asti, in piazza San Giuseppe, in collaborazione con Città di Asti, Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro degli Acerbi, Parole d’Artista e Concentrica, e con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRT, con maggiore sostenitore la Compagnia di San Paolo nell’ambito del Progetto PATRIC.

Sabato 11 gennaio alle 21 va in scena lo spettacolo “L’anarchico non è fotogenico”, di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni, una produzione Quotidianacom e Kronoteatro, con il sostegno di Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna, in collaborazione con La Corte Ospitale/progetto residenziale, Armunia/Festival Inequilibrio. Appuntamento in collaborazione con Concentrica.

Due cow-boy, poi improbabili danzatori, o forse solo due esseri in bilico ai limiti del paradosso. Sui margini di questo confine si pongono le due figure in scena, attraversando ciò che necessita di essere ripensato, dal rapporto con la morte a quello con la bellezza, dal senso del teatro alla sua relazione con lo spettatore. “Dove si colloca oggi il teatro contemporaneo – si chiedono i protagonisti – in quale organo del corpo sociale? Nella mente o nello stomaco, in attesa di essere digerito? O tenta acrobaticamente una sintesi che appaghi l’una e l’altra istanza?”. Sfiorando il surreale per far risaltare il reale si tenta di scombinare le vecchie strutture e realizzare nuove combinazioni, complice un testo che passo dopo passo si oppone all’opinione comune e alle mistificazioni del buon senso. Una sofisticata clownerie intellettuale, un gioco verbale alle soglie dell’assurdo.

