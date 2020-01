All’I.I.S. “Vittorio Alfieri” di Asti si prepara l’Open School

Si avvicina l’Open School all’I.I.S. “V. Alfieri” di Asti, che aprirà la sue porte ai futuri studenti sabato prossimo, 11 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18.

La giornata informativa riguarderà le tre sedi, con i relativi corsi, per conoscere le proposte del Liceo Classico “ V. Alfieri”, in corso Alfieri 367, del Liceo Artistico “ B. Alfieri”, in via Giobert 23, e l’Istituto Professionale “ Q. Sella” di via Giobert, 2.

La Dirigente scolastica, i docenti e gli studenti saranno lieti di accogliere i futuri studenti e le loro famiglie per presentare i locali e la ricca e diversificata offerta formativa dell’istituzione scolastica.