Alla Pediatria di Asti la consegna dei corredi per i bimbi prematuri dall’Associazione Mani di Mamma

Mattina speciale oggi, giovedì 9 gennaio, al reparto di Pediatria dell’Ospedale Cardinal Massaia.

Riprese dalle telecamere della Rai le volontarie dell’Associazione Mani di Mamma hanno consegnato dei regali particolari: degli indumenti realizzati appositamente per i bambini nati prematuri.

Sono tutta una serie di strumenti fatti a mano in lana merinos, che, oltre ad essere molto carini, sono finalizzati alla cura del pretermine come ad esempio i berrettini con i paraocchi per i bimbi che devono fare fototerapia. Un’importante aiuto in una fase molto delicata per il bambino e i genitori, che poi, al momento delle dimissioni, viene regalato al bimbo.

La collaborazione dell’Associazione Mani di Mamma con l’Ospedale Cardinal Massaia è inziata da alcuni mesi e ha già visto la consegna di diversi corredi molto apprezzati sia dal personale medico che dalle famiglie che ne hanno avuto bisogno.