Pomeriggio di festa oggi, giovedì 9 gennaio, alla Casa di Riposo Città di Asti con l’evento di premiazione del “Concorso Presepi & Addobbi Natale 2019“

Tanti ospiti della struttura si sono radunati presso il salone delle Manifestazioni per applaudire i vincitori dell’iniziativa natalizia, scelti dalla giuria composta da Sonia Bigando, Eleonora Caputo, Roberto Nivolo, Ginevra Pedavoli e Mario Li Santi. Alla cerimonia, condotta da Ljuba Grandinetti, erano presenti Francesca Ragusa, in rappresentanza della Provincia di Asti, il commissario del Città di Asti, Carlo Camisola, con la direttrice della struttura, Laura Panelli.

Per il concorso degli addobbi i primi tre classificati sono stati:

1° Reparto Raf 2-Sphera

2° Reperto Suor Paola

3° Reparto R.S.A.

Per quanto riguarda il concorso dei presepi la giuria ha ritenuto di fare una premiazione mista, assegnando, oltre a quelli per i primi tre classificati, premi speciali in base alla caratteristica dei presepi.

Di seguito i primi tre presepi premiati:

1° Reparto Raf 3-V. Maina con il presepe “Sfere Messaggere”

2° Reparto Suor Ambrogina Rafa 1 con il presepe “Noi e la plastica nei ghiacciai”

3° Reparto Ce.Di.Co con il presepe “Urlo Glaciale”

I premi speciali sono stati assegnati a:

Reparto Pensionati con il presepe “Il Cambio” per il coraggio espresso nell’opera;

Reparto R.S.A. con il presepe “Insieme si può” per aver evidenziato o processi ecologici”;

Reparto Raf 2-Sphaera con il presepe “In cassetta” per aver stimolato il senso di unità e forza;

Servizio Animazione con il presepe “Angolo d’Amore” per l’Emozione;

Reparto Suor Paola con il presepe “Morgana” per la straordinaria abilità tecnica.