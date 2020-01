Alla Biblioteca Monticone di Canelli la presentazione dell’ultimo romanzo di Giuseppe Culicchia

La Biblioteca G. Monticone ospita a Canelli un grande scrittore, vincitore dei Premi Montblanc e Grinzane Cavour che, tradotto in dieci lingue, pubblica libri con i maggiori editori italiani.

Giuseppe Culicchia domenica 2 febbraio, alle ore 17, presenterà in biblioteca il suo ultimo emozionante romanzo, Il cuore e la tenebra, ed. Mondadori, dialogando con la prof.ssa Anna Maria Tosti.

“Un romanzo profondo, tragico e dolente che, trovando il perfetto punto d’incontro tra le traversie familiari e la grande Storia, parla di padri e di figli, di fallimento, egoismo, ossessione, del saper perdonare, della nostalgia struggente per il tempo che passa e per ciò che non è mai accaduto e di quell’amore che sa resistere a tutto. Un romanzo corale, corposo, pieno di citazioni e riferimenti culturali, scritto con delicatezza ed eleganza, che senza schemi e pregiudizi, apre scenari e domande di grande spessore narrativo che lasciano attoniti e ammirati” si legge nella nota della Biblioteca Monticone

“Un romanzo differente dai precedenti, che ci rivela un Culicchia nuovo, magistralmente impegnato in una ricerca umana, familiare e sociale che sa calarsi in modo incisivo nel profondo dell’essere umano, in un percorso di un’intensità indimenticabile” conclude la nota.

Al termine della presentazione del romanzo sarà possibile brindare insieme all’autore con l’aperitivo gentilmente offerto da casa Contratto e dalla panetteria Corino.