Alla Biblioteca comunale di San Damiano d’Asti la presentazione dei nuovi libri

Sabato mattina, 25 gennaio alle ore 10 presso la biblioteca comunale di San Damiano d’Asti, in Piazza 1275 si terrà l’evento di presentazione dei 43 nuovi libri acquistati dal Comune.

Alla presenza del Consiglio di Biblioteca verranno presentati anche i nuovi libri gentilmente ricevuti in donazione.

Una bella occasione per conoscere la biblioteca comunale, per chi vuole sarà l’occasione per fare la tessera per l’utilizzo dei libri.

L’assessorato alla cultura del Comune ha deciso di acquistare nuovi libri da destinare alla biblioteca, in quanto da anni non si erano più fatti nuovi acquisti e l’utenza richiedeva sempre più frequentemente nuovi testi.

Il Sindaco ed il Consigliere delegato Maccagno, unitamente ai colleghi di giunta, hanno fortemente sostenuto e voluto questo acquisto: “La cultura per noi è un settore molto strategico ed importante su cui vogliamo investire”.